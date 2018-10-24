Началась проверка по обрушившемуся в Москве эскалатору

Следователи проводят доследственную проверку по поводу обрушения эскалатора в столичном торговом центре Columbus, сообщает ГСУ СК по Москве.

Поводом для проверки стали сообщения СМИ об обрушении эскалатора в ТЦ, сообщается на сайте ведомства.

Следователи исследуют техническую документацию, проведут допрос сотрудников центра, которые отвечают за эксплуатацию устройства.

Напомним, ранее 23 октября СМИ сообщали, что в одном из крупнейших торговых центров Москвы обрушился эскалатор. По тем же данным, никто не пострадал, ТЦ продолжил работу в штатном режиме.

23 октября в римском метро «взбесился» эскалатор, в результате чего около 30 человек получили тяжелые травмы. Среди пострадавших 16 человек оказались россиянами, приехавшими в Рим на матч ЦСКА с ФК «Рома».