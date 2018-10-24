Стартовал первый Всероссийский конкурс «Лига вожатых»

Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лига вожатых», который продлится в течение месяца.

Принять участие в конкурсе могут вожатые в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт работы не менее чем на одной смене, сообщает «Федерал Пресс».

Прием заявок осуществляется через уже запущенную конкурсную платформу «вожатый.рф».

Участникам предлагаются на выбор две номинации: «Отрядный вожатый» и «Руководитель смены».

К заявке конкурсанты должны прикрепить подробный рассказ о себе, а также поделиться опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей.

Оценивать компетенцию участников будет жюри, в состав которого войдут эксперты в области педагогики и организации мероприятий, руководители всероссийских центров, таких как «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан», «Сириус» и другие.

Отборочный этап конкурса продлится до 25 ноября.

В финал пройдут 500 человек, которые получат максимальное количество баллов на отборочном этапе. Они будут приглашены в Москву для участия в Федеральном этапе конкурса.

По итогу очных испытаний будут выбраны 25 победителей.

Также финалисты 2018 года присоединятся к разработке программы для участников следующего сезона соревнования. Лучшие материалы конкурсантов будут опубликованы и могут быть использованы в работе вожатыми по всей России.

Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», отметил, что «вожатые являются ключевым звеном в процессе воспитания и организации детского отдыха», так как «знания и навыки, которые получают от своих вожатых дети, остаются с ними на всю жизнь».

Именно поэтому «важно, чтобы эти работники были настоящими профессионалами своего дела».

Он указал, что задачей конкурса является выявление и обучение «самых талантливых ребят страны». Партнерами конкурса являются «выступают ведущие детские центры России».

«Опыт профессии вожатого важен как ступенька в карьере. Причем не только в карьере работника образования, для которого вожатство должно быть обязательной пробой педагогической профессии, а в карьере человека, который собирается управлять людьми. Потому что вожатство дает большое количество soft skills человеку, выходящему на рынок труда. И важно, чтобы благодаря конкурсу, вожатство стало строчкой в резюме, которая ценится. Если в результате удастся представить этот опыт перед работодателями как важный для карьеры, мы решим нашу задачу», – прокомментировал Алексей Каспржак, директор Международного детского центра «Артек».

Конкурс «Лига вожатых» является спецпроектом АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой был подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая 2018 года.