Стартовал первый Всероссийский конкурс «Лига вожатых»

Взгляд
24 октября, среда  |  Последнее обновление — 12:46  |  vz.ru
Разделы

Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
Соперники Газпрома наступают, заручившись поддержкой Евросоюза. Меркель сдалась под натиском Трампа и готова строить СПГ-терминал для американцев, Брюссель рад спонсировать доставку топлива из Туркменистана, а азербайджанский газ уже стоит у ворот ЕС. Неужели дни Газпрома в ЕС сочтены?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путину предстоит встреча с новым Трампом

Джон Болтон становится регулярным гостем в КремлеФото: Maxim Shemetov/Reuters
До новой встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом осталось меньше трех недель. Переговоры двух президентов пройдут в Париже, где будет отмечаться столетие окончания Первой мировой войны. Таков главный публичный итог визита в Москву помощника Трампа Джона Болтона и его встречи с президентом Путиным. Подробности...
Перейти а раздел…

Как в армии России появились «вежливые люди»

На фото – бойцы советского спецназа в Афганистане. В их руках – впервые захваченные американские ПЗРК «Стингер»Фото: из личного архива автора
24 октября в России отмечается день подразделений специального назначения – частей, известных как спецназ. Это слово, вошедшее в иностранные языки, стало символом крайне эффективной, скрытной и весьма искусной военной мощи. С чего началось создание спецназа и какие важнейшие задачи эти подразделения решают сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

«Караван мигрантов» грозит Трампу большими проблемамиФото: Ueslei Marcelino/Reuters
Придуманные в США майданные технологии, предназначенные для организации переворотов за рубежом, теперь испытываются в самих Соединенных Штатах – против их действующего руководства. В качестве «онижедетей» планируется использовать многотысячный «караван мигрантов», движущийся к южной границе страны. Есть сведения, что за этой попыткой удара по Трампу стоит не кто иной, как Джордж Сорос. Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Прежде всего, перестаньте пить молоко

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Нам предлагают уравнять права ребенка и животного без оглядки на этику выживания, что, если кто не догадался, вместе с педо- и зоофилией следующим этапом уравняет в правах каннибализм. Подробности...

В божественной иерархии интеллигенция всегда в ангельском чине

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Интеллигенция ровно такая же стая, как и любые другие. Выписаться из интеллигенции значит перестать беспокоиться о морали и нравственности другого – и начать заботиться о себе. Подробности...

В 2024 году Россию ждут большие перемены

Дмитрий Ольшанский, публицист
Простейшие обстоятельства смены поколений и исторических циклов говорят о том, что примерно в 2024–2025 году в России должна начаться какая-то новая жизнь. Но какая именно? Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
    Перейти а раздел…

    Как извратили слова Путина о попадании в рай

    Как чиновников увольняли за хамство и недостойное поведение

    Обсуждение: 4 комментария

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Российские болельщики попали в аварию в римском метро

      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
      Подробности...

      В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

      В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на днях
      Подробности...

      Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля

      Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором Макеевым
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Сочи задержаны несколько высокопоставленных чиновников
          Найдена важная улика в деле керченского стрелкаИтальянская Eni вышла из проекта с Роснефтью в шельфе Черного моряГосдеп ввел санкции против Саудовской АравииШойгу заявил о небывалом уровне активности НАТО у границ России
          Патрушев сказал, почему произошла бойня в КерчиСША предъявили ультиматум ПакистануСтраховщики отказались иметь дело с ракетой «Союз»Датский журналист развеял миф о скором банкротстве России
          Поднят ушедший под воду пролет Крымского мостаБолельщик ЦСКА рассказал подробности инцидента в римском метроNYT назвала принца Саудовской Аравии «мистер Костная Пила»Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом спящей пассажирки

          Главная тема


          Миллиардеры готовят против Трампа оранжевую революцию

          царь-бомба


          Назван способ «гарантированного уничтожения» США

          статистика за 2018 год


          Названы самые популярные имена среди новорожденных в Москве

          «принести радость»


          Пилот авиации ВМС США исполнил «маневр пениса»

          Видео

          Раскол православия


          Названа причина хамства Варфоломея в адрес Москвы

          газовый рынок


          Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе

          обеспечение золотом


          Рублю предлагают повторить историю американского доллара

          история спецназа


          Как в армии России появились «вежливые люди»

          чудовищные преступления


          Банда мигрантов годами насиловала малолетних британок

          «народные герои»


          Эдуард Биров: Подвиг тех, кто встал на пути керченского убийцы, замалчивают

          «исторический договор»


          Дмитрий Дробницкий: Это тот редкий случай, когда любую ответную реакцию Москвы в США оправдали заранее

          «переломанная Россия»


          Дометий Завольский: Низвержение в подлость – это когда глумятся над истребленными государственной пугачевщиной

          на ваш взгляд


          Верите ли вы, что после смерти вас ждет:

          Стартовал первый Всероссийский конкурс «Лига вожатых»

          24 октября 2018, 11:28

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Лига вожатых», который продлится в течение месяца.

          Принять участие в конкурсе могут вожатые в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие опыт работы не менее чем на одной смене, сообщает «Федерал Пресс».

          Прием заявок осуществляется через уже запущенную конкурсную платформу «вожатый.рф».

          Участникам предлагаются на выбор две номинации: «Отрядный вожатый» и «Руководитель смены».

          К заявке конкурсанты должны прикрепить подробный рассказ о себе, а также поделиться опытом самостоятельного проведения занятий, мастер-классов и других мероприятий для детей.

          Оценивать компетенцию участников будет жюри, в состав которого войдут эксперты в области педагогики и организации мероприятий, руководители всероссийских центров, таких как «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан», «Сириус» и другие.

          Отборочный этап конкурса продлится до 25 ноября.

          В финал пройдут 500 человек, которые получат максимальное количество баллов на отборочном этапе. Они будут приглашены в Москву для участия в Федеральном этапе конкурса.

          По итогу очных испытаний будут выбраны 25 победителей.

          Также финалисты 2018 года присоединятся к разработке программы для участников следующего сезона соревнования. Лучшие материалы конкурсантов будут опубликованы и могут быть использованы в работе вожатыми по всей России.

          Владислав Даванков, заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», отметил, что «вожатые являются ключевым звеном в процессе воспитания и организации детского отдыха», так как «знания и навыки, которые получают от своих вожатых дети, остаются с ними на всю жизнь».

          Именно поэтому «важно, чтобы эти работники были настоящими профессионалами своего дела».

          Он указал, что задачей конкурса является выявление и обучение «самых талантливых ребят страны». Партнерами конкурса являются «выступают ведущие детские центры России».

          «Опыт профессии вожатого важен как ступенька в карьере. Причем не только в карьере работника образования, для которого вожатство должно быть обязательной пробой педагогической профессии, а в карьере человека, который собирается управлять людьми. Потому что вожатство дает большое количество soft skills человеку, выходящему на рынок труда. И важно, чтобы благодаря конкурсу, вожатство стало строчкой в резюме, которая ценится. Если в результате удастся представить этот опыт перед работодателями как важный для карьеры, мы решим нашу задачу», – прокомментировал Алексей Каспржак, директор Международного детского центра «Артек».

          Конкурс «Лига вожатых» является спецпроектом АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой был подписан президентом Владимиром Путиным 22 мая 2018 года.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............