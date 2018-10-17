Названы самые популярные имена среди новорожденных в Москве

В 2018 году москвичи чаще всего выбирают для детей имена Александр и София, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

За девять месяцев 2018 года в Москве выдано около 100 тыс. свидетельств о рождении. Более 80% детей родились в семьях, где родители состоят в официальном браке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Как всегда, мальчиков родилось больше, чем девочек (51 404 и 47 678 соответственно). Более 44,6 тыс. новорожденных – первенцы у своих мам, свыше 36,5 тыс. детей – вторые в семье. Более 13 тыс. малышей стали третьими для своих родителей, а свыше 4 тыс. младенцев – четвертыми, пятыми и далее по счету», – сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Самыми популярными именами среди новорожденных стали Александр (2369) и София (Софья) (более 2,5 тыс.). Причем москвичи предпочитают форму имени София, а не Софья.

В число популярных имен для девочек вошли Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара. Для мальчиков – Михаил, Максим, Артем, Даниил (Данила, Данил), Иван, Дмитрий, Марк, Матвей и Илья.

Ефремова отметила, что имена, распространенные в 1970–1990-е, постепенно становятся редикими. Это Виктор, Борис, Вячеслав, Людмила, Наталья (Наталия) и Галина.

В августе были названы самые необычные имена, которые москвичи дают новорожденным.