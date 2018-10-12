Племянница Скрипаля заявила об опасениях за свою жизнь

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория призналась, что боится за свою жизнь, так как некоторые люди могут быть против ее публичной позиции об отравлении в Солсбери.

Виктория Скрипаль сообщила, что не может связаться с родственниками, после того, как Великобритания «раздула скандал вокруг инцидента в Солсбери», сообщают «Известия».

«Они нам не звонили, мы с ними связаться тоже не можем. Конечно, я боюсь за свою жизнь и родных. Ведь нельзя знать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция. Но надо понимать, что фанатики зачастую не действуют в одиночку. Ими чаще всего кто-то движет, те же британские спецслужбы», – сказала она.

В то же время Виктория Скрипаль не собирается менять фамилию или делать что-то еще, чтобы скрыться.

Он отметила, что по-прежнему верит в непричастность России к отравлению Скрипалей, так как до сих пор нет адекватных доказательств.

«Моя первая версия была бытовая, что люди просто отравились продуктами. Но мне никто не верил. Потом появился какой-то «Новичок» – весьма странное боевое вещество, которое, с одной стороны, очень ударное, но с другой – им травятся выборочно. Какой-то парадокс. Почему Петров и Боширов не отравились, хотя они его якобы всячески использовали», – сказала она.

На прошлой неделе официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщала, что Москва ответила на все поставленные Лондоном вопросы по делу в Солсбери, а вот Британия так и не дала ответа на вопрос России.

Ранее журналистка издания The Independent Мэри Джевски в своем материале сообщила, что в деле по отравлению Скрипалей почти все доказательства с британской стороны малосодержательны и «малоправдоподобны».

Дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери стал популярен у российских туристов и журналистов.