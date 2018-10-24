Датский журналист развеял миф о скором банкротстве России

Журналист Флемминг Роуз в статье для датской газеты Berlingske развеял популярный на Западе миф о том, что российская экономика скоро рухнет и страна останется банкротом.

Журналист уточняет, что из-за санкций Запада Россия действительно испытывает экономические трудности, а ее темпы экономического роста упали ниже общемирового уровня. Однако, отмечает Роуз, экономика страны все же чувствует себя гораздо лучше, чем считают на Западе, передает РИА «Новости».

Роуз назвал мифов предположения о том, что россияне живут в нищете и вскоре устроят бунт. Он напомнил, что в настоящее время российская экономика занимает седьмое место в мире с учетом паритета покупательной способности. Кроме того, Роуз приводит данные соцопросов, согласно которым в 1999 году лишь 10% россиян приветствовали выбранный путь развития государства, тогда как в 2018 году этот показатель составляет 47%. Ни одно западное государство не может похвастаться такими цифрами, подчеркивает журналист.

Роуз приводит четыре примера успешных изменений в экономике России. Во-первых, страна смогла избежать демографической катастрофы, которую эксперты предрекали 25 лет назад, а средняя продолжительность жизни выросла на восемь лет с 1990-х. Во-вторых, Россия стала крупнейшим в мире экспортером атомных электростанций, что немаловажно в век климатических изменений и поиска альтернативных источников энергии.

В-третьих, сегодня Россия – крупнейший в мире поставщик зерна. В 2017 году российский экспорт зерна даже превысил экспорт оружия. И наконец, Россия – единственная в Европе страна, где появились цифровые гиганты, способные конкурировать на внутреннем рынке с Google, Facebook и другими компаниями из Кремниевой долины.

Кроме того, отмечает Роуз, успешное будущее российской экономике предрекают и крупнейшие мировые аналитические компании. В частности, согласно отчету агентства PwC, Россия к 2050 году станет крупнейшей страной в Европе по размерам населения и лидером континента по размерам экономики.

Журналист подчеркивает, что в ходе холодной войны противником западных стран было государство с дисфункциональной экономикой, однако сейчас наступило другое время, когда лидерство Запада уже не гарантировано.

Напомним, что в октябре Россия улучшила позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики, став лучшей среди стран Евразии.