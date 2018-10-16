Американский сенатор начал борьбу за отмену антироссийских санкций

Американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол пытается убедить остальных парламентариев отменить антироссийские санкции и сотрудничать с Москвой, сообщает Bloomberg.

Сенатор уверен, что в вопросе санкций против Москвы его коллеги «подвержены истерии» и надеется на помощь посла США в Москве Джона Хантсмана. В частности, Пол просит дипломата убедить республиканцев в необходимости возобновления диалога по договорам о контроле над вооружениями.

Кроме того, по версии Блумберга, после промежуточных выборов в конгресс в ноябре Пол надеется убедить своих сопартийцев встретиться с российскими парламентариями, передает РИА «Новости».

Также парламентарий пытается убедить президента Дональда Трампа вести «более мягкую политику» в отношении России.

Так, комментируя планы президента США Дональда Трампа вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Рэнд Пол заявил, что советника президента Джона Болтона нельзя было допускать во внешнюю политику.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что именно Болтон убеждает Трампа отказаться от ДРСМД и СНВ-3.