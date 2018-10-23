Пенс заявил о намерении США захватить военное лидерство в космосе

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США намерены стать лидерами в космическом пространстве с военной точки зрения.

Милитаризация космоса началась с запуска первого искусственного спутника Земли, сказал Пенс на пресс-конференции, организованной The Washington Post, передает ТАСС.

«Космос в самом прямом смысле является театром военных действий. И не важно, говорим ли мы про Китай, Россию или других государствах: осуществляются инвестиции не только в спутниковые технологии, но и в противоспутниковые технологии. И мы считаем, что чрезвычайно важно, чтобы мы подошли к этому моменту с американской мощью, при американском лидерстве», – заявил вице-президент Соединенных Штатов.

В августе 2018 года Майкл Пенс заявлял, что США в скором времени перестанут платить России за доставку астронавтов на МКС.