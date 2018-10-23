Шаманов предупредил об угрозе возвращения «Першингов»

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что если Москва и Вашингтон не начнут переговоры по продлению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в будущем могут возникнуть условия, сравнимые с Карибским кризисом.

«Все это говорит о том, что если сейчас не остановиться и не сесть разговаривать, то действительно мы можем в перспективе создать условия, сопоставимые с Карибским кризисом», – сказал Шаманов, передает РИА «Новости».

По его мнению, США сами нарушают договор о РСМД, размещая в Европе ПРО с возможностью переоснащения в наступательное вооружение.

«Мы знаем и говорим, что американцы сами нарушают этот договор. Прежде всего, то, что их противоракеты со сменой боевой головки становятся наступательным вооружением с очень маленьким подлетным временем. Я имею в виду Польшу и Румынию», – пояснил Шаманов.

Депутат подчеркнул, что у США «есть возможность реанимировать свои технологии, которые были разработаны в рамках программы модернизации «Першингов», в частности, «Першинг-2».

«При их размещении в Прибалтике и в Польше подлетное время становится порядка 10-12 минут, что для нас, естественно, неприемлемо», – добавил он.

MGM-31C «Першинг-2» (Pershing II) – американская твердотопливная двухступенчатая баллистическая ракета средней дальности мобильного базирования. Снята с вооружения в 1989 году.

Ранее стало известно, что США склоняются к решению не продлевать российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему администрация Трампа считает ненужными договоры о РСМД и СНВ.