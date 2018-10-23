Выяснилось, чего стоил Финляндии саммит Путина и Трампа

Согласно документу на сайте правительства Финляндии с поправками в бюджет страны на 2018 год, из местного бюджета было затрачено 5,7 млн евро на саммит России и США, который прошел в Хельсинки 16 июля.

«Всего приблизительно 5,7 миллиона евро требуется на покрытие затрат полиции, Пограничной охраны, Сил обороны, Министерства иностранных дел для (покрытия расходов) организации встречи Путина и Трампа в Хельсинки», – отмечается в документе.

По данным финских СМИ, в эту сумму входят не все затраты связанные с саммитом России и США. Канцелярия президента Финляндии потратила на российско-американскую встречу порядка 250 тыс. евро. Впрочем, поправок в бюджете на эту сумму не появилось, возмещать ее не планируется, пишет РИА «Новости».

Сама Финляндия прошедшим саммитом довольна и считает оправданными расходы на проведение встречи Путина и Трампа. Ранее мэрия Хельсинки сообщала, что во время саммита количество упоминаний в мировых СМИ финской столицы с нейтральным или позитивным тоном оценивается приблизительно в 3,2 млрд евро.

Напомним, во время встречи в столице Финляндии президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Также состоялась встреча в расширенном составе.