Башкирская колония показала собранный заключенными автозак

Колония из Башкирии на выставку «Интерполитех-2018» в Москве привезла полицейский автозак, который собрали осужденные.

«Для автомобилей мы приобретаем только шасси автомобиля, а вся настройка, внутренняя планировка, установка систем ГЛОНАСС, кондиционирования, отопления, вентиляции, видеонаблюдения делаются руками осужденных. Если у человека нет профессии, то есть училище на территории учреждения, он там проходит подготовку», – передает РИА «Новости» слова начальника технического отдела ФКУ ИК-7 УФСИН России по республике Башкортостан Владимира Кузнецова.

По его словам, колония производит спецавтомобили для ФСИН России на базе «КамАЗа» и «Газели». На выставке колония представила опытный образец автозака для нужд МВД.

Кузнецов сообщил, что автомобиль уже прошел успешные испытания в Московской области и в Оренбурге.

«Отзывы положительные, до конца года нас занесут в приказ о том, что нашу машину можно эксплуатировать, а после мы будем участвовать в конкурсах на поставку техники для полиции», – подчеркнул Кузнецов.

Учреждение с 2010 года поставило в разные регионы России около 1 тыс. спецавтомобилей суммарной стоимостью около 1,5 млрд рублей.