Мемориал погибшим в годы ВОВ повредили под Харьковом

Неизвестные повредили стелу мемориального комплекса погибшим в годы Второй мировой войны в Харьковской области, сообщили в региональной полиции.

О разрушенной стеле мемориала вечером 22 октября сообщил зампредседателя Циркуновского сельского совета, который обратился в дежурную часть Липецкого отделения полиции, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

«По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа районной полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к данному инциденту», – говорится в сообщении.

Сейчас в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства.

В июле активист «Уличного фронта» Демьян Ганул сообщал, что в Одессе отобрал у прохожих одежду, на которой был изображен символ СССР - серп и молот.

Напомним, в мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, которые запрещают советскую символику, осуждают коммунистический режим, признают УПА** борцами за независимость страны, а Великую Отечественную войну предписывают называть только Второй мировой.