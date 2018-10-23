Генпрокуратура проверила дела против бизнесменов из «списка Титова»

По итогам проверки уголовных дел в отношении 25 предпринимателей из «списка Титова» Генпрокуратура установила, что они были возбуждены законно, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«По 25 персоналиям работа ведется нами ровно с получения этой информации по поручению президента…, ни по одному случаю из этих 25 мы не выявили фактов незаконно возбужденного уголовного дела. То есть мы согласились с позицией следствия, что уголовные дела были возбуждены на законных основаниях», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что список пополняется, и в нем находятся российские граждане, скрывающиеся в Лондоне, Греции, США, на Украине.

«Недавно из аппарата бизнес-омбудсмена поступило обращение по господину Гришаеву, который скрывается за границей и обвиняется в мошенничестве», – также отметил Куренной. Он пообещал, что скоро будут обнародованы результаты проверки по нему.

В понедельник стало известно о прекращении уголовного дела в отношении бизнесмена Андрея Каковкина из «списка Титова».

Напомним, в начале февраля Владимиру Путину был передан список из 16 бизнесменов, находящихся в Великобритании и желающих вернуться на родину. В мае Путин заявлял, что каждый случай надо рассматривать индивидуально.

Список подготовил на тот момент кандидат в президенты бизнес-омбудсмен Борис Титов.