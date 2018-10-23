Конфликт между «худышками» и «толстушками» произошел в клубе Сызрани

В одном из ночных клубов Сызрани едва не подрались худые девушки и полные женщины постарше.

Конфликт возник после того, как две женщины задели «худышек» во время танцев. Те в свою очередь ответили замечаниями об их комплекции, сообщает «Вести.ру».

Участники конфликта были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телекомпания «КТВ-Луч» со ссылкой на источник.

После словесной перепалки женщины вышли на улицу, где продолжили эмоционально выяснять отношения, чуть не дошло до драки.

Затем все зашли обратно в клуб.