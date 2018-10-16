Стало известно, после какой песни братья Кокорины учинили драку в кафе

Нападающему «Зенита» Александру Кокорину и его младшему брату Кириллу могут предъявить обвинение в экстремизме за оскорбление директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

«Следователям Кокорины рассказали, что в то роковое утро в «Кофемании» заиграла песня Gangnam Style. Братья сразу громко провели незаконную в России параллель между чиновником и исполнителем песни. На очной ставке, кстати, Кокорин-старший извинился перед Паком, но тот его не простил. Сейчас высказывания проходят экспертизу по 282-й», – сообщил Telegram-канал Mash.

Вместе со статьей о хулиганстве Кокориным может грозить до 12 лет тюрьмы.

Между тем адвокат Пака Наталья Шатихина назвала слухами сведения о проверке братьев Кокориных на экстремизм, сообщает ТАСС.

Ранее были раскрыты подробности о сокамерниках Кокорина и Мамаева

Мамаев и Кокорин напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала. Футболистам предъявили обвинения по двум статьям: «Побои» и «Хулиганство».