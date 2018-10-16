Полицейского в Москве заподозрили в педофилии

По версии следствия, сотрудник полиции проследил за 10-летней девочкой до подъезда и совершил затем действия сексуального характера, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве.

Инцидент произошел 31 августа 2018 года в жилом доме на улице Зои и Александра Космодемьянских, сообщается на сайте ведомства.

Сейчас подозреваемый задержан, с ним проводят следственные действия, проводится сбор и закрепление доказательной базы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что данный сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел.

«По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители», – прокомментировали в пресс-службе, передает ТАСС.

В сентябре 2018 года в Астраханской области подозреваемого в насилии над девочкой нашли мертвым в полицейском автомобиле.