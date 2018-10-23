Песков заявил об «узких» местах ДРСМД

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23 октября, вторник | Последнее обновление — 13:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Кремль назвал возможные контрмеры на санкции Украины
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Почему кредитные деньги снова дорожают
Угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли
Военного летчика делают преступником за случайную ошибку
Канада рассчитывает озолотиться на марихуане
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Как Пастернак стал частью «большой игры» СССР и Запада
Дометий Завольский, историк-архивист
Недоброжелатели СССР достигли того, к чему стремились. Россию «Доктора Живаго» полюбили миллионы людей по всему миру. За это можно сказать спасибо и Пастернаку, и тем, кто так жестоко с ним обошёлся. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Как Джамал Хашогги испортил дело Скрипалей
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Разница в делах Скрипаля и Хашогги не в том, что один после покушения выжил, а второго расчленили. А в том, что первая история была срежиссирована, а вторая свалилась как снег на голову и все испортила. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Пять главных ошибок русских на Украине
Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев
В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на дняхПодробности...
Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля
Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором МакеевымПодробности...
В керченском колледже сработало взрывное устройство
На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройствоПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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