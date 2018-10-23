Песков заявил об «узких» местах ДРСМД

У Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) есть «узкие» места, но его слом без новых наметок Россия не приветствует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы предпочитаем дождаться тех разъяснений, которые будут даны президенту (РФ Владимиру) Путину на этот счет. Безусловно, есть узкие места, но слом договора в условиях отсутствия каких-либо даже наметок относительного нового, конечно, это то, что мы не приветствуем», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что угрозой разрыва «ракетного договора» США наступают на старые грабли.