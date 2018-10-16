Познер назвал единственный способ остановить экстремизм

По мнению журналиста Владимира Познера, теракт 11 сентября разделил жизнь американцев, а единственный способ остановить экстремизм – устранить условия, которые его порождают.

Познер заявил, что после теракта, случившегося в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, у людей была растерянность, возникло ощущение, что из них выпустили воздух, поскольку до трагедии существовало твердое убеждение, что США недосягаемы. Об этом он написал на своем сайте «Познер Онлайн».

«Это привело к еще большему единению, сплочению, к небывалому даже для Америки взрыву патриотизма, но в массе, я в этом абсолютно убежден, никаких выводов сделано не было, кроме того, что Америка должна еще больше вооружаться, всех врагов уничтожить и так далее. Конечно, и пропаганда делает свое дело, – заметил Познер.

Журналист назвал теракт в США следствием очень серьезных проблем, «и если этого не осознать, никакими военными мерами ничего не остановишь».

«В своей внешней политике США рассматривают силу как простой выход из положения. Действительно, страна могущественная, в военном отношении никто с ней не сравнится. И действительно, это вроде бы простой ответ. Может быть, в силу своего исторического развития, своей географической изолированности, американцы вообще склонны к принятию простых решений: убивать комаров вместо того, чтобы осушать болота», – отметил Познер.

По словам телеведущего, «экстремизм невозможно остановить иным способом, кроме как устранить условия, его порождающие: бедность, безысходность, зависть, ощущение, что с тобой не считаются, что ты – мусор на задворках».

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