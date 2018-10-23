Стали известны детали разработки комплекса против дронов

Многофункциональный мобильный комплекс «Сапсан» должен будет обнаруживать беспилотные летательные аппараты и противодействовать им, опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту рассчитывают закончить к 2019 году, сообщили в Ростехе.

«Это будет серьезное изделие – платформа на колесном шасси, в которую будут включены системы радиолокации, радиоразведки, а также система противодействия беспилотным летательным аппаратам», – пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

Разработку «Сапсана» ведет концерн «Автоматика». Сейчас у «Автоматики» есть оборудование для борьбы с БПЛА: переносной комплекс радиоэлектронного противодействия «Пищаль» и переносной комплекс «Таран».

«Сапсан», по задумке разработчиков, в отличие от прежних устройств, сможет обнаруживать и идентифицировать дроны с помощью электромагнитного «ружья».

При этом возможен автоматический режим работы оборудования, без целеуказания оператора.

Также разработчики задумали оборудовать «Сапсан» не только системой радиолокации, но и оптикоэлектронного слежения.

В августе в Минобороны заявили о создании подразделений по борьбе с беспилотниками.