Посла Греции вызвали в МИД Турции

Посла Греции Петроса Мавроидиса вызвали в министерство иностранных дел Турции.

Об этом рассказал представитель турецкого внешнеэкономического ведомства, передает РИА «Новости».

Собеседник не уточнил причину вызова Мавродиса в турецкий МИД.

Отношения между Турцией и Грецией за последние несколько лет обострились из-за разведки шельфа на Кипре.

На минувшей неделе МИД Турции заявлял о начале исследований на турецком континентальном шельфе в Средиземном море.

Турецкие СМИ сообщали о том, что ВМС Турции помешали греческому фрегату преследовать турецкое судно. После этого МИД Турции раскритиковал Грецию.

О назревающем конфликте между Турцией и Грецией за кипрский шельф газета ВЗГЛЯД писала подробно в 2011 году.

С тех пор отношения между странами только ухудшались, пока Греция не заявила о готовности «отражать турецкую агрессию».

Лидеры ЕС в 2018 году выступили в поддержку Греции.