Обстрел Ан-24 в Хабаровском крае опровергли

Дальневосточная транспортная прокуратура опровергла информацию об обстреле самолета Ан-24 в Хабаровском крае, сообщил представитель ведомства.

Источник сообщил, что найденный под обшивкой самолета предмет отправят на экспертизу, передает РИА «Новости».

Он уточнил также, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «Хабаровские авиалинии». В Хабаровск оно прилетело без пассажиров на техобслуживание.

Ранее стало известно, что в Ан-24 в Хабаровске нашли отверстие от пули из автомата Калашникова. Появилась информация о том, что самолет якобы могли обстрелять.