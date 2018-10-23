Деньги ФОМС в Дагестане списывали на уехавших в Сирию боевиков

Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что высокопоставленные чиновники республики оформляли медицинские страховки и списывали средства по линии Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию.

«Раскручиваем историю с лжеинвалидами, когда здоровым людям выдавали липовые свидетельства, по которым полагались льготы, бесплатные лекарства и выплаты из бюджета», – сообщил Васильев, передает ТАСС.

По его словам, «даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС».

Кроме того, удалось установить, что за последние три года лишь по результатам торгов лекарствами и медицинским оборудованием 7,8 млрд рублей «ушли участникам сговора», а в сфере дорожного строительства – 18 млрд рублей.

Васильев добавил, что руководство Дагестана намерено остановить коррупцию и «системное воровство» в республике, а также сменить нерадивых чиновников на эффективных управленцев.

В августе сообщалось, что руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Республики Дагестан Магомед Сулейманов подозревается в мошенничестве на 210 млн рублей.

Кроме того, в июле полиция привлекла к ответственности более 200 жителей Дагестана за конфликт интересов и коррупцию.

В марте президент Владимир Путин заявлял, что борьба с коррупцией, начавшаяся в Дагестане с задержаний высокопоставленных республиканских чиновников, будет продолжена.