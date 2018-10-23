Учащийся средней школы города Лилберн в американском штате Джорджия прямо во время занятий ударил преподавателя ножом, сообщил директор образовательного учреждения Райан Куин.

По словам директора школы, нападавший «был немедленно взят под стражу», а пострадавший преподаватель госпитализирован, передает ТАСС.

По сведениям телекомпании NBC, учитель оставался в сознании вплоть до прибытия медиков. По прогнозу врачей, его жизнь вне опасности.

Причина нападения устанавливается.

Напомним, в минувшую среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой. Комментируя ситуацию, российский лидер подчеркнул, что трагедия в Керчи стала результатом глобализации.