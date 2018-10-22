Студентку под Костромой избили и вынудили спрыгнуть с высоты

В общежитии политехнического техникума города Шарья Костромской области студентка издевалась над соседкой и избивала ее.

Избиение в общежитии снимали на видео, сообщает Kostroma Today. На кадрах одна девушка била другую ногами и руками, после чего заставляет вставать на колени и извиняться. Далее нападавшая отвела девушку в комнату и сказала ей, чтобы она оттуда не выходила, угрожая снова ее избить.

Пострадавшая вылезла через окно и оказалась на козырьке здания. Ей никто с крыши слезть не помог, после чего она прыгнула оттуда сама. В комнату ее пустить отказались, пообещав избить снова.

Сообщается, что избитая девушка написала заявление в полицию. В результате прыжка с козырька она получила травмы шеи.

После того, как инцидент получил огласку, в Шарью выехала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Костромской области Татьяна Быстрякова.

«По результатам совещания мы приняли ряд очень важных решений. Будет обеспечена работа психологической службы со студентами-первокурсниками. Кроме того, мы намерены изменить график работы педагогического персонала общежития, обеспечив круглосуточное пребывание педагогов и воспитателей, особенно в субботу и воскресенье», – заявила она.