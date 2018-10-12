Названы заработки советских военных за бомбежку Берлина

СМИ опубликовали данные о заработках советских военных в годы Великой Отечественной войны на материале рассекреченных Минобороны России документов о работе военных финансистов.

Архивные документы изучал портал RTVI, который перевел все суммы на эквиваленты нашего времени исходя из того, что один рубль СССР сейчас был бы равен 120 рублям.

Отмечается, что еще в августе 1941 года Иосиф Сталин подписал приказ о денежном поощрении летчиков Балтийского флота, которые начали бомбить Берлин первыми из советских военных. Каждому члену экипажа, участвовавшему в налете на Берлин, выплачивали по 2 тыс. рублей (сейчас – около 240 тыс. рублей).

В 1943 году изменились условия денежного вознаграждения. За бомбежку Берлина, Бухареста, Будапешта и Хельсинки платили по 240 тыс. рублей только командиру, штурману и борттехнику, остальные члены экипажа зарабатывали по 120 тыс. рублей.

Премия за уничтожение вражеского паровоза составляла 750 рублей (90 тыс. рублей) для летчика и штурмана и по 500 рублей (60 тысяч рублей) для остальных членов экипажа.

За сбитый самолет противника летчики получали 1 тыс. рублей (120 тыс. рублей), за три самолета – 3 тыс. рублей и орден; десять самолетов премировались 5 тыс. рублей и званием Героя Советского Союза.

46-й гвардейский ночной легко-бомбардировочный авиаполк, известный как «Ночные ведьмы», получал оклады от 788 до 2 тыс. рублей (от 94,5 до 240 тыс. рублей). Командир женского авиаполка получал 3 тыс. рублей (360 тыс. рублей).

Также награда полагалась за подбитые танки (командиру орудия и наводчику – 500 рублей или 60 тыс. рублей, остальной экипаж – по 200 рублей), быстрый ремонт поврежденной техники, за получение квалификационной категории.

За потопленный эсминец или подлодку командир и штурман получали по 10 тыс. рублей (1,2 млн рублей), остальные члены экипажа – по 2,5 тыс. рублей (300 тыс. рублей). Однако ни одного линейного корабля за всю войну советским флотом потоплено не было.

Зарплата промышленников в годы войны в СССР в среднем составляла 573 рубля (68 тыс. рублей), шахтеров – 729 рублей (87 тыс. рублей), инженеров – 1,2 тыс. рублей (144 тыс. рублей), колхозников – до 150 рублей (18 тыс. рублей).

Однако цены выросли по сравнению с довоенными в 13 раз: буханка хлеба стоила до 500 рублей (60 тыс. рублей), килограмм картошки – до 90 рублей (11 тыс. рублей). Полученные на фронте премиальные выплаты военные отправляли семьям в тыл.