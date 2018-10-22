Фермерам в Германии пришлось раздавать урожай яблок бесплатно

В фермерском хозяйстве неподалеку от Боденского озера в Германии решили раздавать яблоки бесплатно, чтобы не уничтожать урожай.

Фермеры собрали огромный урожай яблок, но их невыгодно их продавать, так как 100 килограммов стоят сейчас около 8 евро, пишет Schwabische.de. Аграрии решили устроить акцию, и предложили местным жителям бесплатно собирать урожай. В субботу более тысячи человек с корзинками, тазиками и ящиками собрали около 30 тонн яблок.

«Удивительно, что люди разобрали тот сорт, который обычно не пользуется спросом у покупателей и вообще не распродается», – сообщает издание, передает Deutsche Welle.

В марте Немецкий союз крестьян выступил за переговоры с Россией об отмене взаимных экономических санкций. В союзе заявили, что санкции крайне негативно повлияли на предприятия Германии, обрушив цены на яблоки и свинину.

Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликте. Россия приняла ответные меры на европейские санкции и взяла курс на импортозамещение.