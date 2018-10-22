Польша оценила намерение США выйти из договора по РСМД

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, Варшава «выражает понимание» желанию Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Мы выражаем понимание действий США, потому что, конечно, мы согласны с такой оценкой ситуации, что Россия нарушает положения договора путем создания новых ракет», – сказал Чапутович, передает РИА «Новости».

По его словам, если договор «уже не функционирует потому что он уже был сломан», возникает вопрос, следует ли его поддерживать.

Министр подчеркнул, что Польша хотела бы соблюдения ДРСМД всеми сторонами. Он отметил, что прекращение действия договора не будет означать снижения безопасности для Варшавы.

«Даже если США решатся на строительство оружия, подпадающего под этот договор, то, конечно, это оружие никогда не будет направлено против Польши», – добавил Чапутович.

В субботу президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД. При этом в НАТО заявляли, что ответственность за такое решение США лежит на России.