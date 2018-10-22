Рейнджер в Кении выжил после попадания стрелы в лицо

В Кении рейнджер, отслеживающий браконьеров, сумел выжить после попадания в лицо стрелы, которая проткнула щеку насквозь.

51-летний Уильям Хофмейр патрулировал территорию, когда увидел спящего человека. Рейнджер разбудил его, чтобы предупредить о приближении львов. В это время Хофмейр почувствовал резкую боль в правой щеке и увидел стрелу, пробившую кожу насквозь, передает РИА «Новости».

Обернувшись, мужчина увидел натягивающего тетиву лука человека в традиционной одежде племени масаи. Нападавший сбежал после двух предупредительных выстрелов в воздух.

«Мне было очень больно, потому что один конец стрелы торчал из окна и задевал каждый куст, мимо которого я проезжал», – рассказал пострадавший.

После этого Хофмейр отправился в больницу. Стрелу мужчине пришлось вытаскивать самому, так как врачи не смогли помочь. После этого медицинский персонал продезинфицировал рану – и рейнджер отправился на работу.

Хофмейр считает, что попытка убийства связана с тем, что он в тот день был без напарника.