Киевляне перекрыли железную дорогу

Жители киевского микрорайона Троещина заблокировали железнодорожные пути, требуя увеличить число вагонов в утреннем составе городской электрички.

«Поймите, нас задолбало. [Глава администрации Деснянского района Киева] Геннадий Заболотный, я вам лично писала, оставляла заявление на 1551, писала в Киевпастранс... Не работает? Ждите...», – написала активистка Мария Витязь в своем Facebook.

Она также попросила представителей СМИ дать огласку ситуации.

Ранее киевляне сообщали в соцсетях, что на станции Троещина-2 по утрам все желающие не помещаются в электричку и опаздывают из-за этого на работу. Некоторые пассажиры из-за этого даже садятся на фары электрички, рискуя жизнью.