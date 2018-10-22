В пассажирском самолете в Хабаровске нашли отверстие от пули из автомата Калашникова

В Хабаровском крае неизвестные обстреляли пассажирский Ан-24 из автомата Калашникова – это выяснилось при техосмотре судна, когда во внешнем оборудовании нашли пулю, сообщил источник в наземных службах хабаровского аэропорта.

Отверстие и пуля нашли в обтекателе локатора, передает «Интерфакс».

По данным РЕН ТВ, лайнер летел из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск 17 октября, отверстие нашли в носовой части самолета.