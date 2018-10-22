Проректора Бауманки заподозрили в хищении 500 млн рублей

Адвокат Сурен Аванесян заявил, что проректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Евгения Старожука и гендиректора компании «Вторцветмет» Олега Гарина подозревают в хищении 500 млн рублей.

По мнению следствия, Старожук и Гарин не исполнили госконтракт по созданию определенного сплава, передает РИА «Новости». Аванесян, который защищает интересы обоих фигурантов, утверждает, что сплав с нужными характеристиками создан, «есть патентное изобретение, есть все необходимые документы».

В университете сообщили, что разбирательство началось после жалобы компании, проигравшей МГТУ в торгах на создание сплава.

Ректор МГТУ Анатолий Александров заявил, что Старожук пользуется в вузе «абсолютным доверием».

«Он не отстранен от работы, следствию пять лет (контракт заключен в 2012 году), суд разберется. Видите, суд отказывает пока во всяких таких действиях, как (мера) пресечения и так далее. Суд разберется – будем рассуждать. Он очень авторитетный человек, очень много заслуг у него», – сказал Александров.

По его словам, когда дело будет завершено, тогда в вузе обсудят, «что делать со Старожуком». «Пока он работает, пользуется доверием абсолютным», – подчеркнул ректор.

Он добавил, что в вузе ежегодно проходит около 70 различных аудиторских проверок, в том числе ревизии Счетной палаты, «так что можете понимать, что любая соринка в любом глазу рассматривается».

Ранее СМИ сообщали, что МВД выявило махинации в МГТУ им. Баумана, возбудив уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами дела стали Старожук, Гарин и еще несколько человек.