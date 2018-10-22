Блогеры раскрыли секреты дополнительной защиты танка Т-72 в Сирии

В Сети появились фотографии уничтоженного в Сирии российского танка Т-72, которые раскрыли секреты дополнительной защиты этой техники.

На допзащиту танков, входящих в 4-ю дивизию сирийской правительственной армии, обратил внимание блогер andrei_bt в LiveJournal.

«Из всего, что мне понравилось – мешки с ДЗ, очень элегантная идея. Внутри пакета брони сирийского Т-72», – написал блогер.

Судя по фото, опубликованным блогером, в качестве динамической защиты использовалась тротуарная плитка.

Динамическая защита (ДЗ) – разновидность защиты боевых бронированных машин. В общем виде ДЗ состоит из металлических контейнеров, содержащих элемент динамической защиты и размещаемых поверх основной брони танка.

Самый массовый основной боевой танк второго поколения Т-72 «Урал» был принят на вооружение в ВС СССР с 1973 года. Состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию.

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