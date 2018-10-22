Минобороны прокомментировало слухи о «ловушке Асада»

Слухи, которые распространяются среди сирийских беженцев за рубежом, о том, что указ президента Сирии Башара Асада об амнистии на самом деле является «ловушкой», абсурдны, заявил начальник национального центра обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, слухи о том, что указ является «ловушкой», и всех, поверивших Асаду, ждет по возвращении в Сирию уголовное преследование, распространяют среди беженцев представители так называемой внешней оппозиции, поддерживаемые западными странами, передает РИА «Новости».

«Кроме как абсурдными данные заявления назвать нельзя», – сказал Мизинцев.

9 октября Асад подписал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы.