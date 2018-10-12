«Уралвагонзавод» остался без электричества

На подстанции «Светлая» в Свердловской области, обеспечивающей электроэнергией некоторые цеха «Уралвагонзавода», произошла авария.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго сообщили, что в 9.59 мск отключилась первая цепь линии 110 кВ «Вязовская – Салка», в результате чего была обесточена подстанция «Светлая». Рядом с местом происшествия обнаружили тело электромонтера, он не подавал признаков жизни, передает ТАСС.

В пресс-службе УВЗ пояснили, что ЧП привело к отключению двух линий, принадлежащих ОАО «МРСК Урала». «Через подстанцию «Светлая» они обеспечивают электроэнергией отдельные цеха УВЗ. Сейчас эти производственные подразделения обесточены. Остальные мощности работают в обычном режиме», – сказали на предприятии.

В пресс-службе «МРСК Урала» сообщили, что сейчас энергетики ведут оперативные восстановительные работы, на месте работает комиссия, которая выясняет обстоятельства инцидента.

«На работу «Уралвагонзавода» аварийная ситуация не повлияет. Все заказы будут выполнены в срок. Температурный режим во всех цехах соблюдается», – добавили в УВЗ.