Власти Киева мешают завершить следствие по стрельбе на Майдане

Следователи не могут завершить необходимые действия по делу о стрельбе на Майдане из-за того, что киевские власти не переносят временный мемориал погибшим, заявил глава следственного управления генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Он отметил, что прокуратура направляла киевским властям письмо с просьбой перенести мемориал – разрешение семей погибших на это было получено. Однако, по словам Горбатюка, с июля «просьбы прокуратуры не находят отклика», мемориал не переносится, из-за чего проведение следственных действий тормозится, передает RT.

«Уже через 10 дней могут начаться работы, а до настоящего времени не перенесен этот мемориал для того, чтобы мы могли действительно качественно провести качественные следственные эксперименты, которые нельзя сейчас сделать из-за того, что он мешает», – сказал Горбатюк.

Напомним, в деле о стрельбе во время событий на Евромайдане появились данные о грузинских снайперов, с которыми работал американский инструктор. В середине декабря 2017 года адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича представили доказательства присутствия наемников из Грузии на майдане в 2014 году.

В показаниях грузинского снайпера Александра Ревазишвили, присутствовавшего на майдане в феврале 2014 года, говорится о тех, кто лично принимал участие в убийстве людей.

Следствие по делу до сих пор не завершено.