Песков прокомментировал «расследование» СМИ про Пригожина

В Кремле видели «расследование» СМИ о Евгении Пригожине, но не получили подтверждения этих данных со стороны правоохранителей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы видели сегодня эту публикацию. Это журналистское расследование, каких много, но все-таки мы в первую очередь ориентируемся на детальную информацию от соответствующих органов», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Кремле не слышали о подтверждении опубликованной информации со стороны правоохранителей.

В понедельник «Новая газета», основываясь на рассказе ранее судимого Валерия Амельченко, сообщила о деятельности структур, подконтрольных бизнесмену Евгению Пригожину.