Западные СМИ оценили угрозу Трампа выйти из ракетного договора с Россией

Разведка США заподозрила нарушение Россией договора о РСМД десять лет назад, администрация президента США Дональда Трампа решила пересмотреть договор, поскольку у США и Европы не будет оружия для сдерживания Москвы, пишет британский журналист Майкл Эванс.

«Десять лет назад разведка США впервые заподозрила, что Москва в нарушение договора о РСМД разрабатывает крылатую ракету наземного базирования с ядерной боеголовкой», – поясняет Эванс в газете The Times, передает «Инопресса».

Эванс отмечает, что в 2017 году США озвучивали название российской ракеты, якобы выходящей за рамки договора. Речь идет о ракете наземного базирования «Новатор 9М729». Издание утверждает, что она разработана на основе «9М728 Искандер-М» и, вероятно, «Калибр-НК».

«Новая администрация Трампа провела анализ Договора о РСМД с прицелом на отмену этого соглашения на основании того, что, если Россия продолжит размещать «Новаторы», у США и Европы не будет сопоставимого оружия для сдерживания Москвы», – пишет Эванс.

Также журналист добавляет, что США сложно будет убедить европейских членов НАТО вернуться в то время, когда договор еще не был подписан, поскольку руководства государств будут опасаться новой гонки вооружений.

Газета ВЗГЛЯД изучала, зачем Трампу необходимо разрывать исторический договор между Россией и США и чем грозит отмена этого соглашения.