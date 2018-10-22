Власти Украины подсчитали заходы судов и танкеров в порты Крыма за год

Власти Украины зарегистрировали 1207 заходов судов и танкеров в порты полуострова с начала августа 2017 года по 30 сентября 2018-го, сообщает пресс-служба «министерства временно оккупированных территорий страны».

«На протяжении 14 месяцев министерство зафиксировало 1207 заходов судов и грузовых танкеров в порты Крыма», – заявило ведомство, передает «Крыминформ».

Уточняется, что велся учет судов со включенной системой позиционирования AIS.

По сведениям министерства, за указанный период порты полуострова посещали 98 российских судов. Суда под иностранными флагами побывали в крымских гаванях 84 раза.

Ранее в октябре российские пограничники спасли с тонущего сухогруза семерых украинских моряков.

В 2017 году украинские власти присвоили себе судно Sky Moon из-за заходов в порты Крыма.