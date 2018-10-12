Вице-адмирал прокомментировал угрозу блокировки денег Черноморского флота

«Когда распался СССР, я тогда был начальником штаба Черноморского флота, мы тогда тоже с проблемами получали зарплату», – заявил газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов, комментируя информацию Минобороны об угрозе блокирования денег ЧФ во время «крымской весны».

«Украина уже тогда (в 1990-х годах) блокировала банки, которые перечисляли нам деньги. И если в остальной России моряки получали зарплату рублями, то мы получали карбованцы и гривны. И мы, кстати, недополучали зарплату, так как, если бы её платили в рублях, она была бы больше. Так что эта песня – старая и ничего нового в ней нет», – пояснил бывший начальник штаба Черноморского флота РФ вице-адмирал Петр Святашов.

«Надеюсь, Россия больше не повторит тех ошибок. Государственные дела должны преобладать над коммерцией», – подчеркнул Святашов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, во время «крымской весны» возникла угроза блокирования денежных средств на счетах Черноморского флота в украинском банке. Об этом сообщила замглавы Минобороны России Татьяна Шевцова.

По её словам, уберечь бюджетные средства удалось благодаря взаимодействию с крупными российскими банками. Так, по её словам, угроза блокирования средств появилась в конце февраля 2014 года, но уже в начале марта российские военные в Крыму досрочно получили денежное довольствие.

«Еще через пару недель все деньги российского бюджета в наличном виде были собраны в воинских кассах и впоследствии под усиленной охраной переданы в казну», – сообщила замминистра.

Обеспечение ЧФ деньгами организовали через полевые учреждения Центробанка. Гривны конвертировали в рубли. Финансирование флота через иностранный банк было прекращено.

Всё это, по словам представителя Минобороны, позволило своевременно организовать «финансовое обеспечение воинских частей, дислоцированных на территории Республики Крым и города Севастополя», сообщила замглавы ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин рассказывал о событиях, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Путин заявил, что поступил бы так же, как во время событий «крымской весны», если бы они повторились.

В Крыму 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. 21 марта Путин подписал закон о ратификации договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России.