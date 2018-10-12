Украина заявила о принятии на вооружение «мощного» ракетного комплекса

Украинская армия приняла на вооружение ракетный комплекс «Ольха», сообщили украинские СМИ.

«Ракетный комплекс «Ольха» взят на вооружение украинской армии и вскоре начнется его серийное производство. Руководство конструкторского бюро «Луч», которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит «Ольху» уже в середине 2019 года. Таким образом, вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны», – сообщает «Правительственный портал» в Facebook.

УНИАН называет «Ольху» мощным оружием нового поколения артиллерии.

Комплекс «Ольха» разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч» калибра 300 мм. Утверждается, что все комплектующие, использованные при его создании, украинские.

В апреле президент Украины Петр Порошенко пообещал начать серийное производство ракеты «Ольха» в 2018 году.