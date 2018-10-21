В Идлибе подорвался заминированный автомобиль с людьми

В результате взрыва заминированного автомобиля в сирийском городе Идлиб погибли четыре человека, еще 11 ранены, сообщил источник в сирийской оппозиции.

«Четверо погибли, 11 ранены в результате взрыва», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, инцидент произошел на улице аль-Кусур.

Напомним, в Идлибе должна заработать демилитаризованная зона, однако открытие ее пока отложено.