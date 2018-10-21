Экс-посол ЕС отказался считать Россию угрозой для Прибалтики

Бывший посол Евросоюза в России Вигадас Ушацкас заявил, что Россию нельзя считать угрозой для Литвы и остальных прибалтийских государств, пишет The Baltic News.

«Поверьте моему опыту, моим связям в Вашингтоне и не только – Кремль в курсе о существовании красных линий. Мы их не пересекли», – передает его слова RT.

Он добавил, что в случае, если его изберут президентом Литвы, он увеличит расходы на оборону, но рассматривать Россию как угрозу не будет. Бывший посол уверен, что риска военного конфликта нет, а напряженность может возникнуть только вследствие человеческого фактора. Он заявил, что подобное произошло, когда танки с территории Белоруссии по ошибке пересекли литовскую границу.

Ушацкас выступает за сохранение связей с Москвой.

В прошлом году Ушацкас, на тот момент еще посол ЕС в Москве, заявил, что санкции против России стали одной из причин, по которой «проект «Новороссия» не реализован.