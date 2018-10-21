Отделение полиции в Москве эвакуировали из-за артиллерийского снаряда

Мужчина принес в отделение полиции на северо-востоке Москвы артиллерийский снаряд, сотрудников ОВД эвакуировали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина нашел снаряд в помойке. Он решил сдать его в полицию и пришел в отделение. На контрольно-пропускном пункте сработал металлоискатель и сотрудник стал проверять мужчину, сообщает 360tv.

«Тот из-под куртки снаряд достал и поставил на стол. После этого хотел уйти», – рассказал источник.

После этого полицейский вызвал саперов и задержал мужчину. Всех эвакуировали. Информации об обезвреживании снаряда пока нет.