Посетителей ночного клуба в Томске эвакуировали из-за пожара

Из-за пожара в развлекательном клубе в Ленинском районе Томска эвакуировали 100 человек, сообщили в экстренных службах.

Пожар возник на чердаке клуба «Машенька» и распространился на кровлю трехэтажного здания, передает ТАСС со ссылкой на источник.

На место выехали пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ГУ МЧС по Томской области сообщили, что площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.

В здании помимо клуба расположены несколько кафе.