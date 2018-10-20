Пассажирский самолет экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет авиакомпании «Якутия», совершавший рейс по маршруту Сочи – Москва – Якутск, экстренно сел в Сыктывкаре из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Пассажир был передан медикам, сообщает РИА «Новости».

Всего на борту находились 142 пассажира и семь членов экипажа.

Отмечается, что воздушное судно продолжило полет.

Ранее в субботу самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь из Омска в Москву из-за попавших в двигатель куропаток.