Госдеп призвал Украину создавать автокефальную церковь

Взгляд
20 октября, суббота  |  Последнее обновление — 00:55  |  vz.ru
Разделы

Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
Перейти а раздел…

Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
Перейти а раздел…

Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
Перейти а раздел…

Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
Перейти а раздел…

Дикость, подлость и невежество при Пушкине и сейчас

Дометий Завольский, историк-архивист
Сейчас оправившейся, но уже слишком переломанной России угрожает невежество, пробуждающее подлость и открывающее ворота дикости. Мы стали до гибельной опасности ленивы и нелюбопытны. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Каждый из нас может спасти тысячи жизней

Антон Крылов, журналист
Создание регистра доноров – вопрос национальной безопасности. Британия уже отказалась от поставок в РФ субстанций для производства обезболивающих. Сделан первый шаг к запрету лечить россиян в клиниках Европы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как скромная девушка стала настоящим героем

    Обсуждение: 5 комментариев

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США не исключили встречи Путина и Трампа в ноябре
          Влюбленный в погибшую студентку керченского колледжа выпал с четвертого этажаНазваны четыре основные версии крушения украинского Су-27Эксперт дал оценку отказу казахского врача принять русского ребенкаСтало известно, кто в команде Трампа блокирует переговоры с Россией
          Выяснилось, где керченский убийца мог взять деньги на покупку оружияПодсчитано, насколько сократилось население Украины в 2018 годуКокорина и Мамаева перевели в «обычные» камерыСША обвинили россиянку во «вмешательстве» в будущие выборы
          Керченского стрелка за день до бойни видели в компании неизвестногоУкраинские каратели пожаловались на унижения в тюрьмеКиев изъял захваченное российское судно «Норд»В США закрыли банковские счета компании российского миллиардера

          Главная тема


          Могли ли религиозные взгляды матери керченского стрелка превратить сына в убийцу

          опасная близость


          Авианосец США впервые за 27 лет приблизился на угрожающее расстояние к России

          несчастный случай


          Русскую королеву красоты насмерть сбили в Калифорнии

          смелая инициатива


          В ОБСЕ заявили о возможности завершить войну в Донбассе «в течение одного часа»

          Видео

          реформа 1991 года


          Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

          «продают металлолом»


          В Сети посмеялись над планами США передать Украине старые фрегаты

          международный клуб «Валдай»


          Путин объяснил, что такое «правильный национализм»

          обстоятельства трагедии


          Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

          «передовой опыт»


          Киев готовится уничтожить одно из важнейших бытовых достижений СССР

          «либеральный террор»


          Андрей Бабицкий: Мы исчерпали лимит соблазна, когда едва не лишились Родины

          «щупальца врага»


          Сергей Худиев: Православный раскол неизбежен, но мы знаем, кто победит

          «трагедия в керчи»


          Ирина Алкснис: Между обществом, государством и СМИ есть консенсус, как именно действовать

          на ваш взгляд


          Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?

          Госдеп призвал Украину создавать автокефальную церковь

          20 октября 2018, 00:19

          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати

          США призывают Киев продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

          Обращаясь к «церкви и властям страны», Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает «свободу вероисповедания и свободу религиозных групп, включая православных на Украине», передает ТАСС.

          По его словам, «толерантность, сдержанность и понимание» являются «ключом к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли вместе жить и процветать в мире», передает РИА «Новости».

          Помпео призвал «представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности».

          Напомним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............