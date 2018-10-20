Госдеп призвал Украину создавать автокефальную церковь

США призывают Киев продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви, заявил глава Госдепа Майкл Помпео.

Обращаясь к «церкви и властям страны», Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает «свободу вероисповедания и свободу религиозных групп, включая православных на Украине», передает ТАСС.

По его словам, «толерантность, сдержанность и понимание» являются «ключом к тому, чтобы люди с разной религиозной принадлежностью могли вместе жить и процветать в мире», передает РИА «Новости».

Помпео призвал «представителей церкви и правительства активно продвигать эти ценности».

Напомним, Священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.