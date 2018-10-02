Дмитрий Маликов оценил коллег по цеху в новом видео

Российский музыкант Дмитрий Маликов заявил в соцсетях, что запускает новую рубрику, где будет оценивать звезд российской сцены, начав с новых песен Филиппа Киркорова, Егора Крида и Елизаветы Гыдрымовой (Монеточки).

Музыкант признался в своем Instagram, что решил попыть экспертом и оценивать современные российские треки.

«Филипп молодец, успевает в ногу со временем, посмотрим. Как композиция перейдет из трека, который нравится только поклонникам Крида, в целевую аудиторию», – сообщил он, препарируя совместный трек Киркорова и Крида «Цвет настроения черный».

«Три популярных исполнителя сразу: каждый из них читает в свойственной ему манере. Все девчонки мечтают оказаться с ними наедине... Именно так я вел себя, когда мне было 18», – написал он о песне ЛСП, Feduk, Егор Крид «Холостяк».

Поделился он видением песни «Нимфоманка» музыканта Монеточки: «Неожиданно детская манера, и странные очень аранжировки. Эту певицу еще несколько лет назад слышал. Интересные тексты, тексты, которые нравятся молодежи – это самое сложное. Вполне заслуженная популярность, вопрос – надолго ли?».

Ранее Маликова раскритиковали за гомофобный твит.