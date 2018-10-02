Нидерланды приютили членов «Белых касок»

Убежище для 27 членов организации «Белые каски», которые были эвакуированы из Сирии в июле, предоставят Нидерланды, сообщает газета NRC Handelsblad.

По данным газеты, среди эвакуированных – пять семей и еще три человека. МИД Нидерландов не сообщает о дате приезда активистов, так как это конфиденциальная информация, передает РИА «Новости».

При этом ранее правительство Нидерландов заявило о полном прекращении помощи оппозиционным группам и другим организациям в Сирии, так как эта программа показала себя неэффективной. Оппозиционерам предоставление помощи прекращено немедленно, «Белым каскам» будут помогать до декабря 2018 года.

24 сентября Лондон объявил о начале «переселения» участников организации «Белые каски» на территорию Соединенного Королевства.