Проект Игоря Матвиенко «Жить» проведет праздник ко Дню пожилых людей

Социальный проект «Жить» композитора и продюсера Игоря Матвиенко при поддержке Минсоцразвития Московской области и администрации города Ногинска организует концерт, посвященный Дню пожилых людей.

2 октября с 15.00 во Дворце детского (юношеского) творчества Ногинского муниципального района Подмосковья пройдут праздничные мероприятия. Слушателями станут около 300 человек, в том числе пенсионеры, ветераны труда, участники Великой Отечественной войны, ветеранские организации, подопечные домов-интернатов министерства социального развития Московской области.

Праздничная программа подготовлена коллективами дома культуры, звездой вечера станет известный эстрадный исполнитель – Митя Фомин, который представит специальную программу военных песен, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

День пожилого человека с 1991 года отмечается на международном уровне.

Основатели проекта #ЖИТЬ отмечают, что внимание пожилым людям уделяют не только их дети, в этот день во многих государствах мира для старшего поколения устраиваются концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, киносеансы и вечера отдыха, не исключением стал праздник и в России.

#ЖИТЬ – социальный интерактивный проект. Он позволяет его участникам через интернет и социальные сети делиться опытом преодоления трудностей в жизни. Проект помогает всем, кто переживает непростые времена.

Инициатором и автором проекта выступил известный композитор и продюсер Игорь Матвиенко, песня которого стала своеобразным стержнем всего проекта. Эта композиция стала личным ответом автора на вопрос, который каждый человек задает себе в непростой ситуации: «Как жить дальше?»

Проект заключается в проведении интернет-флешмоба, участники которого рассказывают свои истории о преодолении трудностей, делятся фотографиями и видеороликами. В процессе обмена участники приходят к пониманию важности базовых человеческих ценностей и их главенства над сиюминутными проблемами и потребностями.