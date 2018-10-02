Гетеросексуальным парам Британии дали юридический выбор

Гетеросексуальные пары Британии получат право выбирать форму регистрации отношений: как гражданское партнерство или как брак, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Мэй заявила, что соответствующее изменение в законе «поможет защитить интересы пар, состоящих из лиц разных полов, которые хотят взять на себя обязательства, хотят официально оформить отношения, но не обязательно хотят вступать в брак», передает РИА «Новости».

Она добавила, что «в качестве главы МВД я была рада внести свой вклад в закон, который сделал возможным брак для гомосексуальных семей», и теперь, «расширив действие гражданских партнерств, мы обеспечиваем, чтобы все пары – однополые или разнополые – получили те же возможности в жизни».

Отмечается, что права и обязанности лиц, состоящих в гражданском партнерстве или в браке, практически полностью совпадают.

Отличия следующие: члены гражданского партнерства имеют равные права, в то время как права мужа и жены иногда могут отличаться; единственной причиной для расторжения гражданского партнерства может быть «необратимый распад», тогда как официальные причины для развода могут быть самые разные.

Напомним, в июне верховный суд Великобритании приравнял «гражданские отношения» гетеросексуальных пар к полноценному браку. Ранее этот закон распространялся только на пары гомосексуалистов.