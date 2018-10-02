США нанесли авиаудар по территории Сомали

Американские военные сообщили, что в результате нанесенного США авиаудара по югу Сомали погибли девять боевиков запрещенной в России террористической организации «Аш-Шабаб».

Военное командование Африки (Africom) сообщает, что авиаудар был нанесен в понедельник, 1 октября, по территории, находящейся в 40 км к северо-востоку от города Кисмайо, передает Reuters.

Отмечается, что пострадавших или убитых среди гражданского населения нет.

При этом ликвидированы девять боевиков группировки «Аш-Шабаб» (запрещена в России).

Напомним, в июле в Сомали отбили атаку боевиков этой террористической организации на штаб-квартиру МВД.